New York City Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve eşi Rama Duwaji, Saami Brothers tarafından gerçekleştirilen "Qawwali Serisi" (Ramazan Qawwali Series) kapsamında düzenlenen özel bir buluşmaya katıldı.

NESİLDEN NESİLE AKTARILAN MİRAS: PAKİSTAN’IN SESİ

Nesiller boyu kesintisiz bir sözlü aktarımla bugüne ulaşan Saami Brothers’ın klasik Qawwali müziği beğeni topladı.

Etkinlik, sadece bir müzik dinletisi değil, aynı zamanda farklı toplulukların bir araya gelerek ortak bir maneviyatta buluştuğu bir platform görevi görüyor. Belediye Başkanı Mamdani’nin katılımıyla daha da dikkat çeken seri, Pakistan’ın mistik tınılarının modern dünyadaki güncelliğini ve evrenselliğini gözler önüne seriyor.