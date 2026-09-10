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Kaynak: Haber Merkezi

Apple’ın yeni telefonu IPhone Duo’nun Türkiye fiyatı gündem oldu. Nevzat Aydın, ABD ve Türkiye arasındaki fiyat farkına dikkat çekerek “devlet marjı” sözleriyle tepki gösterdi.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, telefonun ABD'deki başlangıç fiyatı ile Türkiye'deki satış fiyatı arasındaki farka dikkat çekti.

"BAŞKA BİR ÜLKEDE BÖYLE BİR 'DEVLET MARJI' OLDUĞUNU ZANNETMİYORUM"

Aydın paylaşımında, “IPhone Duo tanıtıldı. Amerika'da $2000'lık başlangıç fiyatı olan telefonun Türkiye satış fiyatı 230.000 TL, yani an itibarıyla $4740. Yeryüzünde başka bir ülkede böyle bir 'devlet marjı' olduğunu zannetmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Aydın'ın paylaşımı, yeni IPhone'un Türkiye fiyatı ile ABD fiyatı arasındaki fark üzerinden tartışma yarattı.