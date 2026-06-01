Camicedit Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, trafikteki iki sürücü arasında silahlı kavga yaşandı. Kurşunlu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından defin işlemleri için aracıyla kabristana doğru yola çıkan U.T. ile bir diğer sürücü E.K. arasında yolda ilerleme önceliği nedeniyle tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyen ve sözlü atışmadan fiziki arbedeye dönüşen tartışmada silahlar çekildi.

ESNAF BACAĞINDAN YARALANDI

Sürücülerden U.T.'nin yanındaki tabancayı ateşlemesi sonucu, namludan çıkan ve etraftan seken kurşunlardan biri, o sırada kaldırımda bulunan mahalle esnafı Harun İ.'ye isabet etti. Bacağından yaralanan esnafı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Harun İ.'ye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı esnaf, ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki Sürücü de Gözaltında Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlayarak kavgaya karışan sürücüler U.T. ile E.K.'yi olayda kullanılan silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında başlatılan adli soruşturma devam ediyor.