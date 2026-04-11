CHP'nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” eylemi, ekonomik dar boğaz ve yargı bağımsızlığı taleplerini dile getiren vatandaşların protestosuna sahne oldu. Alanda toplanan kalabalık, iktidara "erken seçim" çağrısını yineledi.

VATANDAŞIN ÖNCELİĞİ EKONOMİ VE ADALET

Muhalefet partilerinin bir süredir gündemde tuttuğu erken seçim talebi, Nevşehir'deki eylemle birlikte halk nezdinde yeniden yankı buldu. "Bağımsız yargı" ve "geçim sıkıntısı" vurgusu yapan vatandaşlar, mevcut yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini savundu.

Eylem alanında mikrofon uzatılan bir vatandaş, yaşadığı çaresizliği "Bu yaştan sonra biz rahat etmek istiyoruz. Artık yeter, bu iktidarı istemiyoruz gitsin. En kısa zamanda seçim istiyoruz. Dayanma gücümüz kalmadı." diyerek dile getirdi.

TARLADA 3 TL, MARKETTE 20 TL: ÜRETİCİ İSYAN NOKTASINDA

Eyleme katılan çiftçiler ve üreticiler ise tarım sektöründeki fiyat dengesizliğine dikkat çekti. Ürettiği ürünü değerinde satamamaktan yakınan bir üretici, tarladaki fiyat ile marketteki etiket arasındaki uçurumu "Biz tarladan 3-4 TL'ye satıyoruz, satamıyoruz, çöpe döküyoruz. Markette 20 TL'ye satılıyor." diyerek anlattı.

Vatandaşlar, emeğinin karşılığını alamadıklarını ve aracıların kazandığı bu sistemin ancak bir sandık kararıyla düzelebileceğini ifade ederek yetkilileri göreve çağırdı.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARI GÜÇLENİYOR

Eylem boyunca atılan sloganlarda ve yapılan konuşmalarda, ekonomik verilerin ve adalet sistemine olan güvenin ancak bir seçimle tazelenebileceği vurgulandı.