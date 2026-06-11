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Kaynak: AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla Avanos ilçesi ile Göreme beldesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Dron ve dedektör köpeği desteğiyle düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile çok sayıda hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.