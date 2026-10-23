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Kaynak: İHA

Trafikte seyir halindeyken M.B. ile E.T. isimli sürücüler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Trafik ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde, sürücü M.B.'nin aracını durdurarak aşağı indiği, diğer sürücü E.T.'nin üzerine yürüyerek hakaret ve fiili saldırıda bulunduğu belirlendi.

Olayın ardından jandarma ekipleri sürücü M.B. hakkında "tehdit ve hakaret" suçlarından adli işlem başlattı.

ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Öte yandan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/4 maddesi gereğince; "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya araçtan inmek" ihlalinden M.B.'ye 180 bin TL tutarında rekor idari para cezası uygulandı.

Saldırgan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, olayda kullandığı araç da 60 gün boyunca trafikten menedilerek otoparka çekildi.