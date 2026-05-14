Olay, Nevşehir merkez Emek Mahallesi’nde bir sitenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iki kardeş, yeni aldıkları ATV motoru test etmek ve özelliklerini incelemek için otoparka indirdi. Kardeşlerden biri sürücü koltuğuna geçerken, diğeri aracın ön kısmında yer alan çeki halatını kontrol etmeye başladı.

Oyun ve merakla başlayan inceleme, bir anlık dikkatsizlik sonucu kazayla sonuçlandı. Direksiyon başındaki kardeşin çeki vincini aniden çalıştırmasıyla, halatı kontrol eden diğer kardeşin eli dönen mekanizmanın arasına sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, acı içinde yardım bekleyen gencin elini sıkıştığı vinçten kurtarmak için zamanla yarıştı.

Kurtarma operasyonunun ardından şu süreçler izlendi:

İlk Müdahale: İtfaiye tarafından kurtarılan gence, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

Hastane Sevk: Yaralı genç, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme: Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği otoparkta olayla ilgili inceleme başlattı.

Yetkililer, bu tür mekanik araçların kullanımı ve incelenmesi sırasında güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.