Edinilen bilgilere göre Mustafapaşa Belediyesi’nde görev yapan Aziz A. (46) ile mesai arkadaşı Sezgin Y. (47) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, iddiaya göre Aziz A. yanında bulunan av tüfeğiyle Sezgin Y.’ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sezgin Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, şüpheli Aziz A.’nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.