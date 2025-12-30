Kaza, saat 01.30 sıralarında Nevşehir-Ürgüp Kara yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Zeynep E.Ö. yönetimindeki 38 ANG 717 plakalı otomobil gizli buzlanma sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)