Olay, Nevşehir merkez ilçeye bağlı 2000 Evler Mahallesi Sulusaray Kasabası güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. yönetimindeki 38 FB 274 plakalı otomobil seyir halindeyken, yola aniden bir köpek çıktı. Sürücü A.A., köpeğe çarpmamak adına hızla direksiyonu kırarak ani bir manevra yaptı. Yapılan hamlenin ardından kontrolden çıkan otomobil, savrularak yoldan çıktı ve şarampole uçtu.

Kazanın şiddetini gören ve çevrede bulunan vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Gelen bildirim üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri sağlık görevlileri tarafından yapılan yaralı anne A.A. ile araçta bulunan 6 aylık kız bebeği, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne nakledilerek tedavi altına alındı.

Hastanede tedavileri süren anne ve 6 aylık bebeğinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şarampole uçan otomobilin çevresinde güvenlik önlemleri alırken kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.