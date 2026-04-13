Nevşehir-Ürgüp karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışık ihlali ve dikkatsizlik sonucu zincirleme risk taşıyan bir çarpışma yaşandı.

IŞIKTA BEKLEYEN ARACA ARKADAN ÇARPTI

Kadir D. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken kırmızı ışık yandığı için duran Ömer A. yönetimindeki otomobile arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

2 YARALI VAR

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Kazada, sürücü Kadir D. ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılara olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı. Ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KONTROLLÜ AÇILDI

Kaza nedeniyle Nevşehir-Ürgüp yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Emniyet güçleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.