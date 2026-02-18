Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazı yüzünden zehirlenen bir ailenin tamamı hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Acıgöl'e bağlı, Karacaören köyünde meydana gelen zehirlenme olayındada, sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı anne Azime Doğantekin, baba Sefer Doğantekin ve 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin zehirlendi.

8 AYLIK BEBEK DE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede anne, baba ve 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekiplerin inceleme başlattığı duyuruldu.