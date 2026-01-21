Nevşehir’de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde yaşandı.
Ahmet Ö. yönetimindeki kamyonet, aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, İl Jandarma Komutanlığı lojmanlarının duvarına çarparak devrildi. Kazada 1’i otomobilde, 3’ü kamyonette olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.