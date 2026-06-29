Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Nevşehir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Nevşehir-Acıgöl kara yolu üzerindeki Boğazköy Kavşağı'nda meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan hafif ticari araç ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü ile araçlarda bulunan iki yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik normale döndü

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Hasar gören araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.