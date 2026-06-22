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Kaynak: Haber Merkezi

Yapılan duyuruda, söz konusu türün insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı ve ekosistemin korunmasında önemli bir görev üstlendiği belirtildi.

Müdürlük tarafından paylaşılan bilgilere göre Hazer yılanı, Nevşehir’in bozkırları, tarım alanları, taşlık bölgeleri ve vadilerinde doğal yaşamını sürdürüyor. Uzmanlar, bu türün özellikle kemirgen popülasyonunu kontrol altında tutarak tarımsal üretime dolaylı katkı sağladığını ifade ediyor.

İnsanlara Zararsız Bir Tür

Açıklamada, Hazer yılanının zehirsiz olduğu ve insanlara saldırgan bir davranış sergilemediği vurgulandı. Doğal yaşamın önemli bir parçası olan bu türün, biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sunduğu kaydedildi.

Yılan Görüldüğünde Panik Yapılmamalı

Yetkililer, vatandaşların yılanla karşılaşmaları halinde sakin davranmaları gerektiğini belirterek, hayvanın rahatsız edilmemesi ve zarar verilmemesi çağrısında bulundu. Açıklamada, “Yılanlarla karşılaştığınızda telaşa kapılmayın ve onları rahatsız etmeyin. Doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmelerine izin verin” mesajı paylaşıldı.

Nevşehir'de Görülebileceği Bölgeler

Hazer yılanının il genelinde özellikle şu bölgelerde gözlemlenebildiği bildirildi:

Kızılırmak Vadisi

Gülşehir ve çevresi

Avanos ve Ürgüp çevresi

Acıgöl bölgesi

Ihlara Vadisi ile benzer doğal yaşam alanları

Hazer Yılanının Belirgin Özellikleri

Uzmanların verdiği bilgilere göre türün öne çıkan özellikleri şöyle:

İnce ve uzun bir vücut yapısına sahiptir.

Zeytin yeşili, kahverengi veya gri tonlarında görülebilir.

Oldukça hızlı hareket eder.

İnsanlarla temastan kaçınma eğilimindedir.

Yaban Hayatına Duyarlılık Çağrısı

Nevşehir DKMP yetkilileri, doğadaki her canlının ekolojik denge açısından önemli bir işlevi bulunduğunu hatırlatarak, yaban hayatının korunmasına yönelik farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti. Açıklamada, “Doğadaki her canlı yaşam zincirinin vazgeçilmez bir halkasıdır. Onlarla uyum içinde yaşamayı öğrenmeliyiz” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer ayrıca, doğal yaşamın korunmasının gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevre bırakılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.