Facia, sabah saat 09.30 sıralarında Çakallı Köyü’nde yaşandı. Köy halkının ortak kullanımındaki fırında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan çöktü.

4 KİŞİ KURTULDU, 1 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

O sırada fırında bulunan 5 kadından 4’ü kendilerini dışarı atarak kurtulmayı başardı. Ancak Fatma Altın, çöken beton tavanın altında kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Altın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fatma Altın’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.