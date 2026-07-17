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Kaynak: İHA

Nevşehir Merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün yönetimindeki saman yüklü kamyonetin seyir halindeyken fren sistemi devre dışı kaldı.

Kontrolden çıkarak hızla ilerleyen kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobil ile 1 motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda ciddi maddi hasar meydana gelirken, bölgede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Şans eseri kimsenin burnunun yaralanmadığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.