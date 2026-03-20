İl genelindeki camilerde bayram namazını kılan çocuklar, namazın ardından ayakkabılarını giymek için gittiklerinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Ayakkabılarının içine bırakılan bayram harçlıklarını gören minikler, sabahın erken saatlerinde çifte bayram sevinci yaşadı.

Bayram namazı sonrasında vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Özdemir, çocuklarla yakından ilgilenerek onların mutluluğuna ortak oldu. Miniklere harçlıklarını bizzat takdim eden Özdemir, bayramın en güzel yanının çocukların yüzünde oluşan tebessüm olduğunu ifade etti.

Başkan Özdemir yaptığı açıklamada, bayramların birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının en yoğun şekilde hissedildiği özel günler olduğuna dikkat çekerek, “Bayram sabahlarında çocuklarımızın yaşadığı o saf mutluluk bizim için her şeye değer. Onların yüzünde küçük bir gülümseme oluşturabilmek bayramın en anlamlı tarafı. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Rabbim tüm hemşehrilerimizle birlikte sağlık ve huzur içinde nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin” dedi.

Niğde’de gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, bayramın manevi atmosferini güçlendirirken, özellikle çocuklar için unutulmaz bir hatıra olarak hafızalara kazındı.