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Kaynak: İHA

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentin üretim potansiyelini artırmak ve arıcılık sektörünün sürdürülebilir gelişimini sağlamak hedefiyle "Arıcılığı Geliştirme Projesi"ni başlattı.

Proje planlamasına göre, Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS) dahil olan ve aktif üretim yapan 80 arıcıya, kişi başı 5’er adet olmak üzere toplamda 400 adet kovan teslim edilecek. Çalışmayla bölgedeki arıcıların imkanlarının iyileştirilmesi, üretim altyapısının sağlamlaştırılması ve kovan kapasitelerinin büyütülmesi hedefleniyor.

Sektöre sunulan bu finansal desteğin yüzde 75’lik kısmı Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bütçesinden tahsis edilirken, kalan yüzde 25’lik dilimi ise faydalanıcı yetiştiriciler tarafından karşılanacak.

Sağlanan kovan desteğinden faydalanmayı amaçlayan üreticilerin, 31 Ağustos ile 11 Eylül tarihleri arasında bağlı bulundukları İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bizzat müracaat etmeleri gerekiyor. Yürütülen projeyle birlikte yerel arıcılık sektörünün ivme kazanması ve bal rekoltesinin yükseltilmesi bekleniyor.