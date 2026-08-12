Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyü civarındaki Paşabağları ören yerinde bir yabancı turist, peribacasının tırmandığı üst noktasından aşağı inemedi. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Nevşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma personelleri yönlendirildi.

Olay yerine hızla intikal eden kurtarma personeli, engebeli kayalık yüzeyde mahsur kalan ziyaretçiye ulaşmak adına planlı bir operasyon yürüttü. Ekiplerin dikkatli ve emniyetli çalışmaları neticesinde bulunduğu konumdan çıkarılan turistin yapılan ilk kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.