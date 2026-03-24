Nevruz etkinliklerinde terör propagandası yaptığı tespit edilen 38 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda şüpheliler yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda silah ve örgütsel materyaller ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 307 fişek ile birlikte örgütsel flamalar, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller yer aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.