Kürşad Zorlu, 21 Mart’ta Gaziantep’te Cumhurbaşkanının himayelerinde geniş katılımlı bir Nevruz etkinliği düzenleneceğini belirtti. Etkinlik kapsamında Erdoğan’ın video mesajla programa katılacağı ifade edildi.

Nevruz’un resmi statü kazanmasına yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini vurgulayan Zorlu, “İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmayı sonuçlandıracağız. Milletimiz için güzel ve anlamlı bir resmi bayram, anma günü Cumhurbaşkanımız tarafından hediye edilmiş olacak” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE TARTIŞMALARI

Açıklamalar, Nevruz’un Türkiye’deki toplumsal ve siyasi anlamı nedeniyle farklı yorumlara da yol açtı. Özellikle son yıllarda Nevruz’un birlik, beraberlik ve “terörsüz Türkiye” vurgusuyla yeniden çerçevelenmesine yönelik adımlar dikkat çekiyor.

Henüz resmi bir karar açıklanmamış olsa da, hükümetin Nevruz’u daha geniş bir toplumsal uzlaşı ve ortak kültürel değer olarak konumlandırma hedefinde olduğu değerlendiriliyor.

NEVRUZ NEDİR?

Nevruz, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan, baharın gelişini simgeleyen köklü bir gelenek olarak biliniyor. Türkiye’de her yıl 21 Mart’ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Gözler, Nevruz’un resmi bayram ya da anma günü olarak kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.