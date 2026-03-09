Nereden cesaret buldularsa!..

Bölücü terör örgütünün siyasi temsilcileri, bugün, Türkiye’nin çeşitli noktalarından 21 Mart Nevruz bayramını bahane ederek yayınladıkları deklarasyonlarla, yaptıkları çağrı ve değerlendirmelerle gerçek kirli yüzlerini bir kez daha ortaya koydular. Terör örgütü PKK övüldü, eylemlerin süreceği ilan edildi “Büyük Kürdistan” çağrıları yapıldı.

Sırasıyla bakalım;

Diyarbakır’da , Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Birlik İnisiyatifi Eşsözcüsü Mehmet Kamaç, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katılımıyla yayınlanan deklarasyondan;

“Newroz alanlarında yakılan her ateş direngen halkımızın iradesini büyütecek, birliğimizi güçlendirerek ortak geleceğimizi savunma kararlılığının nişanesi olacaktır. Newroz alanları halkımızın özgürlük taleplerini yükselttiği, iradesini örgütlediği ve demokratik geleceğini inşa etmenin kararlılığına tekrar tanıklık edecektir. Newroz’un tarihsel mirası mücadelemizi aydınlatacak, yüzyıllar boyunca oluşan direniş kültürü halkımızın varlığını koruyan en temel güç olarak yeniden yaşam bulacaktır. Bu tarihsel yürüyüş ulusal birliğin güçlenmesiyle sağlamlaşacak; kazanımlar ulusal birliğin örgütlü iradesiyle korunarak geleceğe daha güçlü taşınacaktır.

“Direniş kültürü” ile ne çağrısı yapılıyor?.. Barış dili bu mu?...

Aynı deklarasyondan devam edelim,

“Demokratik çözümün gelişmesi ve barışın kalıcılaşması için baş müzakereci olan Sayın Öcalan’ın umut ilkesi kapsamında fiziki özgürlüğünün ve özgür çalışma koşullarının sağlanmasını tarihsel ve siyasal bir zorunluluk haline gelmiştir.

Halkların, inançların, emekçilerin ve gençlerin eşit ve adil yaşam talebi örgütlü mücadeleyle büyümekte; bu yürüyüşün en ön safında kadınlar yer almaktadır.

Demokratik ulus inşanın bir diğer öncü gücü olan özgür gençlik, direniş geleneğini omuzlayan, ‘genç kalma ruhunu’ kuşaktan kuşağa taşıyan ve özgürlük yürüyüşünün enerjisini büyüten tarihsel bir mücadele iradesi olarak sahnedeki yerini güçlendirmektedir. İnkâra, asimilasyona ve kimliksizleştirme politikalarına karşı mücadelenin dinamik gücü olan gençlik, düşüncede, örgütlenmede ve eylemde açtığı yeni hatlarla komünal yaşamın değerlerini savunmakta, özgür yaşam idealini geliştirmekte ve demokratik toplum inşasına öncülük etmektedir.”

“Örgütlü mücadele”den ,” direniş geleneği”nden, “örgütlenme ve eylem” den ne anlamalıyız?..

***

Aynı salonu dolduran bölücülerin açıklamalarına da bakalım;

Mehmet Kamaç: “2026 Newroz’u Ortadoğu için özgürlük Newroz’u olacaktır. Kürt halkı için de birlik Newroz’u olacaktır. Halkımız Hesinkar Kawa ruhuyla, Rojava ruhuyla bu Newroz’u, 2026 özgürlük Newroz’una döndürsün. Bu Newroz Kürt halkı ve Ortadoğu’ya özgürlüklere vesile olsun”

DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, “biz biliyoruz ki İran’daki halklar ortak, eşit yaşam ve demokrasi istiyorlar. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı bizi özgürlüğümüze, kadın özgürlüğüne, Sayın Öcalan’ın özgürlüğüne yaklaştırdı. Dilimizin statüsü, Kürdistan’ın statüsü, Kürt halkının statüsü, Kürt statüsünü Kürt halkının temel talebidir.”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan; “Tarihi günlerden geçiyoruz. Kürtlerin bir olması gerekiyor. Eğer Kürtler bir olursa ne Newroz ateşi söner ne de Kürtler öldürülür. Bugün Ortadoğu’da yeni hesaplar var. Herkes Kürtler üzerine konuşuyor. Herkes bilsin ki Kürtler özgürlüğünü statüsünü sağlayacak. Bu Newroz Kürt halkının ve demokratik birliğin vesilesi olsun. Newroz meydanı Kürt halkının birlik ruhu olacak. Bugün Amed’den bütün Kürtlere sesleniyoruz; Zaman Kürtlerin birliği zamanıdır. Kürtlerin birliği için hazırız. 4 değiliz, biriz.”

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, “Dün aklımız Rojava’daydı, bu sefer Rojhilat’ta. Bu sene Kürtler için çok önemli. Çünkü burada süreç var, sınırda savaş var. Kürt halkı artık bundan sonra dört parça Kürdistan’da statüsüzlüğü kabul etmiyor. Ankara bunu iyi bilsin”

Açık açık “büyük Kürdistan” dememişler ama arif olan herkes anlamıştır herhalde!..

***

İstanbul’da okunan deklarasyon toplantısına Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Meral Danış Beştaş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Özgür Kadın Hareketi (TJA) ile siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

O deklarasyondan alıntılar;

“Bu süreçte devlet tarafından Meclis bünyesinde Komisyonun kurulması önemli olmakla birlikte; açıklanan nihai rapor Kürt halkı, ezilenlerin ve demokratik kamuoyunun beklentileri ve çözümün asgari şartlarını karşılamaktan uzak bir içerikte olmuştur. Kürt sorununun isminin dahi konulmamış olması sorunların çözüm mercii olan Meclis ve siyasetin Kürt sorunun çözümü için gerekli cesareti gösterememesi ve sorumluluk almaktan kaçınması büyük talihsizlik olmuştur.”

Süreçten, ufak ufak kıvırma sinyali değil de nedir bu acaba?..

Devam edelim;

“Barış ve Demokratik Toplum hedefi siyasal bir talep olmanın ötesinde toplumsal inşa sürecidir. Bu süreç bizim için farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, halkın yerelde ve yerinden yönetim iradesin güçlendiği, kadın özgürlüğünün temel ilke olarak benimsendiği ve doğayla uyumlu bir yaşamın kurulduğu toplumsal inşayı ifade etmektedir”

Açıkça “özerklik isteriz” deseniz hiç alınmazdık!..

Devam;

“Newroz ateşi dün olduğu gibi bugün de direnişi büyüten ve geleceğin ortak yaşamını kurma sorumluluğunu güçlendiren bir toplumsal bilinç olarak meydanlara yansıyacaktır”

Direniş nasıl büyüyecek acaba? Belki, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın, merakımızı giderir!..

Aynı yerde yapılan konuşmalardan devam edelim;

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Bugün bizler Türkiye’de İstanbul’da sol ittifakla, ittifak güçlerimizle, bileşenlerimizle birlikteyiz. Kürdistan’da da Kürdi ittifakla birlikte bu çağrıyı gerçekleştiriyoruz.”

Vay be!.. İstanbul, Kürdistan’ın başkenti olmuş da meğer biz duymamışız!..