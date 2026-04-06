Oda TV'de yer alan habere göre, Nevbahar Koç, Esra Tümen ile güçlerini birleştirerek niş parfüm markası House Of Nulla’yı kurdu. Sosyal medya üzerinden lansmana başlayan marka, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve ilk üç parfümünü tanıttı.

Markanın ilk koleksiyonunda yer alan “Spice”, “Amber” ve “Black” isimli parfümler, özellikle zengin ve katmanlı içerikleriyle öne çıkıyor. Siyah gülün ana nota olarak kullanıldığı seride, her bir parfüm farklı koku profilleri sunuyor.

“Spice”, narenciye dokunuşlarının baharatlı notalarla buluştuğu yoğun bir karakter taşıyor. Mandalina, bergamot ve greyfurtun ferahlığı; tarçın, safran ve karanfil gibi baharatlarla derinleşiyor. Misk, paçuli ve değerli ağaç özleriyle de kalıcılığı artırılıyor.

“Amber”, benzer bir temel üzerine daha sıcak ve tatlı bir yapı inşa ediyor. Vanilya ve amberin eklenmesiyle daha yumuşak ve sarıcı bir etki sunarken, odunsu notalarla dengeleniyor.

Serinin son parfümü “Black” ise daha gizemli ve sofistike bir karaktere sahip. Narenciye ve çiçeksi dokuların ardından gelen baharatlar, tonka fasulyesi ve amberle birleşerek derin ve kalıcı bir iz bırakıyor.