Netus Otomasyon Sistemleri, kurumsal operasyonlarda yaşanan entegrasyon sorunlarına çözüm üretmek amacıyla geliştirdiği yeni nesil yönetim modelinin saha analiz ve pilot test sürecini başlattı. Yapay zeka (AI) ve nesnelerin interneti (IoT) tabanlı model, farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumların mevcut altyapıları incelenerek uygulanıyor. Çalışma, özellikle çok lokasyonlu ve dağıtık yapılarda operasyonların merkezi, veri temelli ve güvenli şekilde yönetilmesini hedefliyor.

Netus Kurucusu ve Genel Müdürü Hülya Tunca Karcan’ın doğrudan saha gözlemleri ve sektör analizleri sonucunda şekillenen model, farklı lokasyonlara yayılmış cihaz, kullanıcı ve doküman süreçlerini tek bir veri katmanı altında birleştirerek merkezi bir operasyon yönetimi sunmayı hedefliyor.

Karcan, “Uzun yıllardır sahada yürüttüğümüz çalışmalar bize şunu net şekilde gösterdi: Kurumlarda temel sorun teknoloji eksikliği değil, mevcut sistemlerin birbiriyle konuşmaması. Bu model, doğrudan bu yapısal problemi çözmek üzere geliştirildi” açıklamasını yapıyor.

PARÇALI YAPIDAN VERİ TEMELLİ YÖNETİME GEÇİŞ

Dijital dönüşüm yatırımlarına rağmen kurumların operasyonel süreçlerinde parçalı sistem yapısı devam ediyor. Bu durum; operasyonel kontrol zorlukları, güvenlik açıkları ve verimlilik kayıplarını beraberinde getiriyor. Özellikle büyük ölçekli ve dağıtık organizasyonlarda bu tablo daha belirgin hale geliyor.

Netus bünyesinde geliştirilen model kapsamında, farklı sektörlerden kurumların operasyonel altyapıları yerinde analiz ediliyor. Cihaz yönetimi, kullanıcı erişimleri ve doküman akışları eş zamanlı olarak incelenerek sistemin gerçek saha koşullarına göre optimize edilmesi sağlanıyor.

Hülya Tunca Karcan, “Her kurumun operasyonel yapısı farklı. Bu nedenle çözümün de esnek olması gerekiyor. Biz modeli masa başında değil, sahada geliştiriyoruz” ifadelerini kullanıyor.

AI VE IOT İLE MERKEZİ OPERASYON YÖNETİMİ

Netus’un modeli, IoT tabanlı cihazlardan ve mevcut yazılım sistemlerinden elde edilen verileri yapay zeka ile analiz ederek operasyonların merkezi bir yapı altında yönetilmesini mümkün kılıyor. Bu yapı sayesinde operasyonel süreçler daha görünür hale gelirken, performans ölçülebilir bir zemine taşınıyor ve karar alma süreçleri önemli ölçüde hız kazanıyor.

Hülya Tunca Karcan,“Veriyi toplamak tek başına yeterli değil; asıl değer, onu anlamlandırıp aksiyona dönüştürmekte. Yapay zeka bu noktada kritik rol oynuyor” diyor.

VERİ GÜVENLİĞİ VE KVKK UYUMU SİSTEMİN MERKEZİNDE

Geliştirilen modelde, veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması temel bileşenler arasında yer alıyor. Kullanıcı erişimlerinin merkezi yönetimi, veri akışlarının izlenebilirliği ve yetkilendirme süreçlerinin standardizasyonu ile KVKK uyumlu bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

Karcan, “Veri güvenliği artık sadece IT departmanlarının konusu değil. Tüm organizasyonun merkezinde yer almalı. Biz bu modeli tasarlarken güvenliği başlangıç noktası olarak ele aldık” açıklamasını yapıyor.

SAHA TESTLERİYLE GELİŞTİRİLEN MODEL

Netus’un geliştirdiği sistem şu anda farklı sektörlerde saha analizleri ve pilot testlerle ilerletiliyor. Modelin, özellikle çok lokasyonlu ve dağıtık yapıya sahip kurumlarda operasyonel verimliliği artırması bekleniyor.