13 Nisan 2026 Pazartesi
Netflix’ten yaz bombası: Kimler Geldi Kimler Geçti, Zeytin Ağacı ve Mezarlık için geri sayım başladı

Netflix, sevilen üç yerli dizisinin yeni sezon tarihlerini duyurdu. Kimler Geldi Kimler Geçti, Zeytin Ağacı ve Mezarlık bu yaz üçüncü sezonlarıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Aşkı ve hayatı kendi kurallarıyla yaşamaya kararlı Leyla’nın hikâyesine odaklanan Kimler Geldi Kimler Geçti 8 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak.

Ada, Sevgi ve Leyla’nın geçmişleriyle yüzleştiği Zeytin Ağacı 24 Haziran’da ekranlara gelirken, Komiser Önem ve ekibini yeniden bir araya getiren Mezarlık ise 28 Ağustos’ta platformda yerini alacak.

Yeni sezonda Kimler Geldi Kimler Geçti, duygusal olarak sarsıcı bir ilişkinin ardından toparlanmaya çalışan Leyla’nın içsel yolculuğunu merkezine alıyor.

Geçmişiyle hesaplaşan karakter, hiç beklemediği bir yakınlıkla karşı karşıya kalırken, kendi hayatının kontrolünü yeniden ele almaya çalışıyor.

Veda sezonuyla geri dönen Zeytin Ağacında ise Ayvalık’a dönen Ada’nın yeni başlangıcı, geçmişten gelen bir etkiyle bambaşka bir yön kazanıyor.

Sevgi, aile kurma hayalini sorgularken; Leyla ise ilişkisiyle ilgili önemli kararların eşiğine geliyor.

Gerilim dozunu yükselten Mezarlıkta ise gizemli bir olay, dağılan ekibi yeniden bir araya getiriyor. Komiser Önem’in beklenmedik dönüşüyle birlikte soruşturma yalnızca bir vaka olmaktan çıkıp ekip için kişisel bir sınava dönüşüyor.

Tüm bu yapımlar, yaz boyunca yalnızca Netflix kütüphanesinde izlenebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
