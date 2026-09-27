Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix, Türkiye için dikkat çeken bir yatırım planını duyurdu.

Şirketin Küresel İlişkiler Başkanı Clete Willems, New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'nda Netflix'in Türkiye'ye yaklaşık 10 milyar liralık yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen konferans, Citigroup'un New York'taki genel merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da ABD'li yatırımcılara Türkiye ekonomisinin güncel görünümü ve yatırım fırsatları hakkında bilgi verdi.

“10 MİLYAR LİRALIK YATIRIM PLANIMIZI NETLEŞTİRDİK”

Ekonomim yazarı Vahap Munyar'ın aktardığına göre Clete Willems, konferanstaki konuşmasında Netflix'in Türkiye planına ilişkin şu ifadeyi kullandı:

"Türkiye'ye 10 milyar liralık yatırım planımızı netleştirdik."

Netflix, Türkiye'de uzun süredir yerli dizi ve film projeleri gerçekleştiriyor. Ancak 200 milyon doları aşan yeni yatırım bütçesinin yalnızca yeni yapımlara mı ayrılacağı, yoksa kalıcı bir altyapı yatırımında mı kullanılacağı henüz netlik kazanmadı.

GÖZLER FİLM PLATOLARINA ÇEVRİLDİ

Konferansa katılan bir iş insanı, yatırımın bir film platosuna yönelik olabileceğini öne sürdü. Bu değerlendirmeye göre İstanbul ve çevresinde halihazırda faaliyet gösteren film platolarından biri yatırım için öne çıkabilir.

Antalya'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde başlatılan film platosu projesi de gündeme gelen seçenekler arasında bulunuyor. Ancak kulislerde Netflix'in yatırım için İstanbul'a yönelebileceği görüşünün ağırlık kazandığı belirtiliyor.

Netflix cephesinden ise yatırımın tam olarak nereye yapılacağı ve hangi takvim doğrultusunda gerçekleştirileceği konusunda henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

ŞİMŞEK DİZİ VE FİLM SEKTÖRÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Yatırım açıklamasının yapıldığı konferansta Mehmet Şimşek de dizi ve film sektörüne değindi.

Şimşek, dizi ve film sektörünü savunma sanayi, turizm, sağlık turizmi ve mobil oyunlarla birlikte Türkiye'nin dijital hizmet ihracatında öne çıkan alanları arasında gösterdi.

Türk dizilerinin son dönemde Netflix üzerinden onlarca ülkede izlenme listelerine girmesi de sektörün uluslararası alandaki konumunu ortaya koyan gelişmeler arasında gösterildi.