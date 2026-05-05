Platform, Los Angeles’ta başlayan yeni sezon çekimlerinin ardından dizinin final kararını resmen duyurdu.

Yapımın yaratıcısı Shawn Ryan, hikâyeyi güçlü bir şekilde tamamlamak için yoğun bir süreçten geçtiklerini belirterek, Peter Sutherland’ın yolculuğuna yakışır, izleyicilerin uzun süre unutamayacağı bir final hazırladıklarını ifade etti.

Yeni sezonun hikâyesine dair detaylar henüz paylaşılmadı. Öte yandan dizinin üçüncü sezon çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilmişti. Basso, verdiği bir röportajda farklı şehirlerde çalışmaya alışkın olduğunu ve özellikle İstanbul’un tarihi dokusu ile kültürel çeşitliliğinden büyük keyif aldığını dile getirmişti.