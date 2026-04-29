Platform, “Stranger Things: Tales From ’85” adlı animasyon dizisinin ikinci sezonuna resmen onay verdiğini açıkladı. Üstelik bu karar, dizinin 23 Nisan’daki prömiyerinden yalnızca beş gün sonra geldi.

Canlı aksiyon yapımın 2. ve 3. sezonları arasındaki dönemi konu alan seri, izleyiciyi 1985’in sert ve soğuk kışına götürüyor. Orijinal kadro bu projede yer almasa da, animasyon için tamamen yeni bir seslendirme ekibi oluşturuldu. Kadroda Brooklyn Davey Norstedt, Luca Diaz ve Braxton Quinney gibi yükselen isimlerin yanı sıra Odessa A’zion, Lou Diamond Phillips ve Janeane Garofalo gibi deneyimli oyuncular da bulunuyor.