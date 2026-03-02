Bloomberg News muhabiri Lucas Shaw’a özel röportaj veren Sarandos, Netflix’in ihaleden çekilme gerekçesini finansal disiplin olarak tanımladı.

Geçen aralıkta Warner Bros. stüdyoları ile HBO Max’i almak üzere prensip anlaşmasına varan Netflix, şubat sonunda rekabetten çekilmiş ve varlıklar Paramount Skydance Corp.’a devrolmuştu.

Sarandos, teklif aşamasında hisse başına 27,75 dolar olarak saptadıkları net bir tavan fiyat bulunduğunu hatırlattı. “Paramount’un daha yüksek teklifini ve koşullarını gördüğümüzde ne yapacağımız zaten belliydi” diyen Sarandos, yönetim kurulunun bu tavanın aşılmaması konusunda tam uzlaşı sağladığını vurguladı.

Paramount CEO’su David Ellison’ın 111 milyar dolarlık kişisel teminat vermesini “eşi benzeri olmayan bir adım” olarak değerlendiren Sarandos, Netflix’in bu seviyede risk almaya hazır olmadığını belirtti.

Sarandos, Paramount’un daha büyük bir şirketi bünyesine katmak için üstlendiği ağır borç yükünün sektör genelinde derin tasarruf önlemlerini zorunlu kılacağını savundu. “Bu işlem çok ciddi maliyet düşüşlerine dayanacak. Tahminimiz 16 milyar doların üzerinde kesinti olacak. Yani daha az içerik üretimi ve daha az istihdam demek” dedi.

ABD Adalet Bakanlığı incelemesi ile bazı Cumhuriyetçi senatörlerin baskılarının anlaşmayı engellediği iddialarını da yalanlayan Sarandos, “Siyasi bir engelleme dalgası yoktu, sadece söylentiler vardı. Küresel çapta 50 düzenleyici otoriteyle standart bir süreç işlettik ve tüm soruşturmalardan temiz çıktık” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın iptaliyle Netflix’in elde edeceği 2,8 milyar dolarlık fesih bedelinin kullanımına ilişkin soruya Sarandos, “Faaliyetlerimize yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Biz alıcı değil, inşacıyız” cevabını verdi. Yakın dönemde başka bir stüdyo satın alma gündemlerinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Paramount’un Warner Bros.’u bünyesine katmasının Netflix’e karşı güçlü bir rakip doğurup doğurmayacağı sorusuna ise Sarandos esprili bir yanıt verdi: “Bir buçuk ile bir buçuğun toplamı hala üç eder.”