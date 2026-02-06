Netflix’in 6 Şubat’ta izleyiciyle buluşan belgeseli Queen of Chess, satranç dünyasının en sıra dışı öykülerinden birini anlatıyor. Film, Judit Polgár’ın genç yaşta başlayıp kariyer boyunca kırdığı sınırları ve erkek egemen satranç dünyasını altüst eden başarılarını odak noktasına alıyor. Belgesel, Oscar adaylı ve Emmy ödüllü yönetmen Rory Kennedy tarafından çekildi ve Sundance Film Festivali’nde gösterime girdi.

Satranç tarihine bakıldığında ender rastlanan bir figür olan Polgár, eğitimci babası László Polgár’ın teorisini hayatının merkezine koyarak yetiştirildi: “deha doğuştan gelmez, yapılır.” Bu deney, üç kız çocuğunu hem zihinsel hem de stratejik olarak satrançta zirveye taşımayı hedefliyordu. Polgár, sadece yetenekli olmakla kalmadı; tanınmış erkek rakiplerini geride bırakacak kadar da güçlüydü.

Belgeselde, Polgár’ın ilk dikkat çekici başarıları ve ezber bozan yükselişi dikkat çekiyor. Henüz 12 yaşındayken dünyanın en iyi kadın oyuncusu olarak tanınan Polgár, dört yıl sonra tüm zamanların en genç büyükusta unvanını kazanarak satranç dünyasını sarsmıştı.

Filmde, Polgár’ın hayatının sadece başarılarla dolu olmadığı, aynı zamanda büyük zorluklarla gölgelenmiş bir yol olduğu da aktarılıyor. Onunla ilgili en önemli hikaye, Rus büyükusta Garry Kasparov ile yıllarca süren çekişmesi: Geleneksel satranç dünyasının en güçlü isimlerinden biriyle olan rekabet, kariyerinin doruklarından biri olarak belgeselde yer alıyor.

Yönetmen Kennedy, belgeselde satranç oyununun stratejik zekasını sembolik bir dille aktarırken, Polgár’ın büyüme sürecini sadece taşların yer değiştirmesi olmaktan çıkarıp toplumsal cinsiyet engellerini aşan bir mücadeleye dönüştürüyor. Polgár’ın hikâyesi, feminist bir zafer olarak yorumlanırken, erkek egemen bir arenada yükselen bir kadının mücadelesini net bir şekilde sergiliyor.

Belgesel yalnızca geçmiş başarıları yad etmiyor; Polgár’ın satranç dünyasına bıraktığı mirası da gözler önüne seriyor. Bugün dünya çapında satranç eğitimi, genç oyunculara ilham veren bir figür olarak Polgár’ın adıyla anılıyor.

Filmin akışında ayrıca, aile bağları, fedakarlık ve oyun ile hayat arasındaki ilişki de derinlemesine inceleniyor. Sadece bir spor belgeseli olmanın ötesine geçen Queen of Chess, izleyiciyi hem satranç tahtasının içine hem de Polgár’ın kişisel dünyasına davet ediyor.