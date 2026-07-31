Kaynak: Diğer

Netflix, AMC Global Media'nın sahip olduğu The Walking Dead evreninin dizileri için anlaşmaya vardı. Dijital yayın platformu, sevilen dizi ve spinoff'larını tüm dünyada gösterebilecek.

Independent'in haberine göre, 5 yıl sürecek 500 milyon dolarlık küresel lisans anlaşmasına göre The Walking Dead ve 6 spinoff'u, 2027 itibarıyla hem AMC+'ta hem de Netflix'te gösterilecek.

Netflix, The Walking Dead'in ABD'deki gösterim hakkına 2011'den beri sahipti. Yeni anlaşma sayesinde AMC+ da ana diziyi ilk kez gösterebilecek.

'HEYECANLIYIZ'

AMC Global Media CEO'su Kristin Dolan şu ifadeleri kullandı:

"Netflix'le uzun yıllara dayanan The Walking Dead ortaklığımızı genişletmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Anlaşma, bu evren için küresel bir adres oluşturuyor, tüm diziler tüm bölümleriyle tek bir platformda yer alacak. Böylece bu marka, tüm dünyadaki hayranlar için her zamankinden daha erişilebilir hale gelecek. Ayrıca orijinal diziyi gelecek yılın başlarında ilk kez AMC+'a da getireceğiz." Netflix, The Walking Dead'in eğlence tarihinin en başarılı markalarından biri haline gelmesinde önemli bir ortaklık yaptı."

Netflix'in lisanslamadan sorumlu başkan yardımcısı Lori Conkling anlaşmayı şöyle değerlendirdi:

"İzleyiciler yaklaşık 15 yıldır The Walking Dead'i Netflix'te keşfediyor ve çok seviyor. Dizi yeni hayranları kendine çekmeye de devam ediyor. AMC Global Media'yla işbirliğimizi büyüterek bu evrene dünyanın dört bir yanından daha fazla izleyicinin erişmesini sağlamaktan ve The Walking Dead Evreni'nin tamamını Netflix'e getirmekten dolayı heyecanlıyız."