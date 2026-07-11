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Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix, kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek önemli bir adımın eşiğinde. Şirketin, platform yapısında köklü değişiklikler planladığı öne sürüldü.

CANLI KANAL DÖNEMİ GELEBİLİR

The Wall Street Journal’a konuşan kaynaklara göre Netflix yönetimi, platforma canlı yayın yapan kanallar eklemeyi değerlendiriyor. Bu sistemde belirli türlerdeki film ve diziler kesintisiz şekilde yayınlanacak.

AMAÇ ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK

Şirket içinde yapılan toplantılarda, kullanıcı etkileşiminde düşüş yaşandığına dair endişelerin sık sık gündeme geldiği belirtiliyor. Yeni modelin temel amacı izleyiciyi platformda daha uzun süre tutmak.

RAKİP MODELLERE BENZER SİSTEM

Gündemdeki bir diğer plan ise farklı platform içeriklerinin Netflix üzerinden sunulması. Bu sistemin, Apple ve Amazon’un uyguladığı çoklu platform modeline benzer şekilde çalışabileceği ifade ediliyor.

SON DÖNEMDE DEĞİŞİMLER ARTTI

Netflix, son yıllarda reklamlı abonelik modeline geçiş, canlı spor yayınları ve fiyat artışları gibi birçok yeniliği devreye almıştı. WWE etkinlikleri ve NFL maçları da platformda yayınlanmaya başlanmıştı.

VERİLER DİKKAT ÇEKİYOR

Şirketin hisseleri son bir yılda yüzde 40’tan fazla değer kaybederken, izleyici payının da düşüş gösterdiği belirtiliyor. Buna rağmen Netflix’in 325 milyonun üzerinde abonesi bulunuyor.

YENİ DÖNEM KAPIDA

Tüm bu gelişmeler, Netflix’in klasik “isteğe bağlı izleme” modelinden uzaklaşarak daha dinamik ve televizyon benzeri bir yapıya geçebileceği yorumlarına neden oluyor.