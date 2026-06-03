Dünyanın önde gelen dijital yayın platformlarından Netflix, edebiyat dünyasından ekranlara taşınan yapımları bir araya getiren yeni bir seçki hazırladı. "En Sevdiğiniz Kitapları İzleyin" adı verilen bu özel koleksiyon, üyelerin kitap uyarlaması film ve dizileri çok daha rahat bir şekilde keşfetmesini hedefliyor.

DOKUZ FARKLI OKUR TİPİNE ÖZEL KATEGORİLER

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; Türkiye, ABD, Brezilya ve Japonya gibi dünyanın pek çok farklı ülkesine ait edebi uyarlamalar bu koleksiyonda yer alıyor. Çeşitli beğeni ve kullanıcı tercihlerine hitap edebilmek adına, seçki toplamda dokuz farklı okur profiline göre şu başlıklar altında listeleniyor:

Muhteşem Karakterler Arayanlara

Fantastik Evrenlerin Hayranlarına

Sürprizli Sonlara Bayılanlara

İflah Olmaz Romantiklere

Gerçek Hikayelerin Tutkunlarına

Tarih ve Dönem Filmi Meraklılarına

Her Yaştan Maceraseverlere

Manga ve Çizgi Roman Fanatiklerine

Webtoon Hikayelerini Sevenlere

"YENİ İÇERİKLER KEŞFETMEK DAHA KEYİFLİ HALE GELİYOR"

Koleksiyonun detaylarını paylaşan Netflix Ürün Konumlandırma Kıdemli Direktörü Mansi Patel, üyelerin kitap uyarlamalarına yoğun bir ilgi gösterdiğini belirtti. Patel, bu ilgiden yola çıkarak hayata geçirdikleri seçkinin, kullanıcıların kişisel zevkleri ile okuma alışkanlıklarına uygun içerikleri bulmasını daha keyifli bir sürece dönüştürdüğünü ifade etti.