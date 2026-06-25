Netflix, oyun sektöründeki varlığını daha iddialı yapımlarla güçlendirmeye devam ediyor. Bugüne kadar televizyon ekranlarında genellikle bilgi yarışmaları ve parti oyunları gibi daha hafif içeriklerle bulut oyun hizmeti sunan platform, bu kez türün meraklılarını memnun edecek saf bir korku deneyimine imza atıyor. Ödüllü oyun stüdyosu Night School Studio tarafından geliştirilen birinci şahıs bakış açısına sahip interaktif korku oyunu "Unhinged", 30 Haziran itibarıyla dünya genelinde Netflix platformundaki yerini alacak. Yaklaşık bir televizyon dizisi bölümü uzunluğunda, yani bir saatten kısa sürecek şekilde tasarlanan yapım; ünlü oyuncuların yer aldığı seslendirme kadrosu ve sunduğu yenilikçi kontrol mekanizmalarıyla dikkat çekiyor.

HOLLYWOOD VE OYUN DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ BİR ARADA

Karanlık ve gerilim dolu bir atmosfere sahip olan Unhinged, seslendirme kadrosuyla da sinema kalitesinde bir prodüksiyon vadediyor. Oyunda, dışarıda büyük bir kasırga fırtınası koparken tekinsiz bir apartman dairesinde mahsur kalan "Ava" karakterine ünlü oyuncu Zoë Kravitz hayat veriyor. Evin içinde serbestçe dolaşan bir katille amansız bir hayatta kalma mücadelesi veren Ava'nın hikayesinde, "Stranger Things" dizisiyle yıldızı parlayan Sadie Sink arkadaşı "Claire" karakterini seslendiriyor. Oyun dünyasının efsanevi seslendirme sanatçısı Troy Baker ise binanın gizemli yöneticisi rolüyle kadroda yer alıyor.

AKILLI TELEFONLAR BİRER OYUN KONTROLCÜSÜNE DÖNÜŞÜYOR

Pahalı oyun konsollarına olan ihtiyacı ortadan kaldıran yapım, yenilikçi bir teknolojik altyapı kullanıyor. Kullanıcılar, televizyonları üzerinden Netflix'te oyunu başlattıklarında karşılarına çıkan QR kodu akıllı telefonlarıyla taratarak cihazlarını birer oyun kumandasına dönüştürüyor. Oyuncunun kendi telefonunu fiziksel olarak çevirdiği yön, ana karakter Ava'nın elindeki feneri ve telefon ekranını o doğrultuya çevirmesini sağlıyor. Ayrıca Ava'nın arkadaşı Claire'den gelen tüm acil telefon çağrıları, mesajlar, sesler ve titreşimler, eş zamanlı olarak oyuncunun gerçek akıllı telefonuna aktarılarak gerilim hissi üst seviyeye çıkarılıyor.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ MEKANİKLER VE ZAMAN BASKISI

Night School Studio kurucu ortağı Sean Krankel, projenin ilk etapta karmaşık diyalog ağaçları ve derin kontrol mekanizmalarıyla planlandığını ancak Netflix'in bulut altyapısına uyum sağlamak ve erişilebilirliği artırmak adına arayüzü sadeleştirdiklerini açıkladı. Bir tema parkı deneyimine benzetilen oyunda iki farklı mod bulunuyor. Hikaye modu, oyuncuların zaman baskısı olmadan ilerlemesine izin verirken; normal mod ise oyuncuları kısıtlı süreler içinde kritik nesneleri bulmaya zorluyor. Zamanında doğru kararın verilemediği başarısız senaryolarda karakterin ölümü gerçekleşiyor ve oyun son kontrol noktasına geri sarıyor.