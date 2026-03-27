Dünya genelinde en çok tercih edilen dijital yayın servisi Netflix, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki abonelik bedellerinde artışa gittiğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte hem reklam destekli hem de reklamsız abonelik seçeneklerinin aylık maliyetleri yükseldi. Şirket, ABD pazarındaki tüm paketleri kapsayan bu zamlı tarifeyi devreye alırken, Türkiye’deki abonelik ücretlerinde ise henüz herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Birgün'ün haberine göre, güncellenen tarifeye göre reklamlı standart planın aylık ücreti 7.99 dolardan 8.99 dolara çıktı. Reklamsız standart plan ise 17.99 dolardan 19.99 dolara yükseldi. Platformun en yüksek fiyatlı paketi olan premium planın ücreti de 24.99 dolardan 26.99 dolara çıkarıldı.

NE ZAMAN YANSIYACAK?

Netflix tarafından paylaşılan bilgilere göre, güncel fiyatlar platforma yeni kayıt yaptıracak kullanıcılar için an itibarıyla devreye girdi. Mevcut aboneler ise bu artıştan hemen etkilenmeyecek; şirket, halihazırda üyeliği bulunan kullanıcıların faturalarına yansıyacak zamların önümüzdeki haftalar içerisinde aşamalı olarak uygulanacağını belirtti.

TÜRKİYE FİYATLARI DEĞİŞECEK Mİ ?

Netflix, henüz Türkiye’deki kullanıcıların ödediği ücretlerle ilgili zam açıklamadı. Platform, Türkiye’de abonelik ücretlerini en son 4 Haziran 2025’te yaklaşık yüzde 30 oranında artırmıştı. Halihazırda temel plan 189.99 TL, standart plan 289.99 TL ve premium plan 379.99 TL.