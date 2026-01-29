Netflix, Şubat 2026 içerik takvimini açıkladı. Platform, yeni dizilerden sevilen yapımların devam sezonlarına kadar geniş bir seçkiyle izleyicileri ekran başına çekmeye hazırlanıyor. Özellikle yerli yapımlar ve dünya çapında ses getiren dizilerin yeni bölümleri bu ayın dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.

Ayın öne çıkan projelerinden biri, Orhan Pamuk’un romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi olurken, uluslararası tarafta romantik dönem dizisi Bridgerton yeni bölümleriyle geri dönüyor. Gerilim sevenler için ise The Night Agent ve Güneşin Karanlığında yeni sezonlarıyla listede yer alıyor.

NETFLİX’E ŞUBAT AYINDA GELECEK DİZİLER

Netflix’te Şubat ayı dolu dolu: Yeni diziler peş peşe geliyor - Resim : 1

Masumiyet Müzesi

Netflix’te Şubat ayı dolu dolu: Yeni diziler peş peşe geliyor - Resim : 2

Bridgerton: 4. Sezon 2. Kısım

Netflix’te Şubat ayı dolu dolu: Yeni diziler peş peşe geliyor - Resim : 3

Güneşin Karanlığında: 4. Sezon

Netflix’te Şubat ayı dolu dolu: Yeni diziler peş peşe geliyor - Resim : 4

The Night Agent: 3. Sezon

Netflix’te Şubat ayı dolu dolu: Yeni diziler peş peşe geliyor - Resim : 5

Anneler Çetesi

Netflix’te Şubat ayı dolu dolu: Yeni diziler peş peşe geliyor - Resim : 6

Salvador

Netflix’te Şubat ayı dolu dolu: Yeni diziler peş peşe geliyor - Resim : 7

Joe'nun Üniversite Ziyaretleri

Netflix’te Şubat ayı dolu dolu: Yeni diziler peş peşe geliyor - Resim : 8

Pavane

Netflix’te Şubat ayı dolu dolu: Yeni diziler peş peşe geliyor - Resim : 9

Gordon Ramsey Olmak

Netflix’te Şubat ayı dolu dolu: Yeni diziler peş peşe geliyor - Resim : 10

Satrancın Kraliçesi

Netflix’te Şubat ayı dolu dolu: Yeni diziler peş peşe geliyor - Resim : 11

Buz Dansının Pırıltılı Çiftleri

Şubat takvimiyle birlikte Netflix, dramadan aksiyona, romantizmden belgesel içeriklerine kadar birçok farklı türde yeni yapımı izleyicilerle buluşturacak.