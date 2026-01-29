Netflix, Şubat 2026 içerik takvimini açıkladı. Platform, yeni dizilerden sevilen yapımların devam sezonlarına kadar geniş bir seçkiyle izleyicileri ekran başına çekmeye hazırlanıyor. Özellikle yerli yapımlar ve dünya çapında ses getiren dizilerin yeni bölümleri bu ayın dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.
Ayın öne çıkan projelerinden biri, Orhan Pamuk’un romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi olurken, uluslararası tarafta romantik dönem dizisi Bridgerton yeni bölümleriyle geri dönüyor. Gerilim sevenler için ise The Night Agent ve Güneşin Karanlığında yeni sezonlarıyla listede yer alıyor.
NETFLİX’E ŞUBAT AYINDA GELECEK DİZİLER
Masumiyet Müzesi
Bridgerton: 4. Sezon 2. Kısım
Güneşin Karanlığında: 4. Sezon
The Night Agent: 3. Sezon
Anneler Çetesi
Salvador
Joe'nun Üniversite Ziyaretleri
Pavane
Gordon Ramsey Olmak
Satrancın Kraliçesi
Buz Dansının Pırıltılı Çiftleri
Şubat takvimiyle birlikte Netflix, dramadan aksiyona, romantizmden belgesel içeriklerine kadar birçok farklı türde yeni yapımı izleyicilerle buluşturacak.