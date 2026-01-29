Netflix, Şubat 2026 içerik takvimini açıkladı. Platform, yeni dizilerden sevilen yapımların devam sezonlarına kadar geniş bir seçkiyle izleyicileri ekran başına çekmeye hazırlanıyor. Özellikle yerli yapımlar ve dünya çapında ses getiren dizilerin yeni bölümleri bu ayın dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.

Ayın öne çıkan projelerinden biri, Orhan Pamuk’un romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi olurken, uluslararası tarafta romantik dönem dizisi Bridgerton yeni bölümleriyle geri dönüyor. Gerilim sevenler için ise The Night Agent ve Güneşin Karanlığında yeni sezonlarıyla listede yer alıyor.

NETFLİX’E ŞUBAT AYINDA GELECEK DİZİLER

Masumiyet Müzesi

Bridgerton: 4. Sezon 2. Kısım

Güneşin Karanlığında: 4. Sezon

The Night Agent: 3. Sezon

Anneler Çetesi

Salvador

Joe'nun Üniversite Ziyaretleri

Pavane

Gordon Ramsey Olmak

Satrancın Kraliçesi

Buz Dansının Pırıltılı Çiftleri

Şubat takvimiyle birlikte Netflix, dramadan aksiyona, romantizmden belgesel içeriklerine kadar birçok farklı türde yeni yapımı izleyicilerle buluşturacak.