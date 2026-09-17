Netflix’te ne izlenir? Bir başlayınca bırakamayacağınız 10 yapım

Better Call Saul

Breaking Bad evreninin öncesini anlatan Better Call Saul, avukat Jimmy McGill’in Saul Goodman’a dönüşümünü merkezine alıyor.

Dizi ilk bölümlerde görece yavaş ilerleyen bir yapıya sahip olsa da karakter gelişimi ve hikâye örgüsü nedeniyle televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor.

Listede ise Better Call Saul için oldukça iddialı bir yorum yapılarak, orijinal yapımı aşan nadir prequel örneklerinden biri olduğu savunuluyor.