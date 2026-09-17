Netflix’te yeni bir diziye başlamak isteyen ancak ne izleyeceğine karar veremeyenler için sosyal medyada paylaşılan bir öneri listesi dikkat çekti. CR Sanchez adlı kullanıcının hazırladığı listede, platformun çok konuşulan yapımları yerine izleyicilere dokuz farklı alternatifi sizin için derledik....
Netflix’te ne izlenir? Bir başlayınca bırakamayacağınız 10 yapım
Netflix’te yeni bir diziye başlamak isteyenler için alternatif dizi listesini sizin için derledik.... Popüler yapımları unutun ve bu dizilere bir şans verin....Kaynak: Haber Merkezi
Netflix’te saatlerce yapımlar arasında dolaşıp “Ne izlesem?” diye düşünenlerin sayısı az değil. Sosyal medyada CR Sanchez adlı kullanıcı tarafından paylaşılan bir liste ise platformun en çok konuşulan yapımlarının dışına çıkmak isteyenlere dokuz farklı alternatif sundu.
Bilim kurgu tutkunları için listenin önemli yapımlarından biri 3 Body Problem – Üç Cisim Problemi.
Gizemli bilim insanı ölümleriyle başlayan hikâye, insanlığın yüzlerce yıl sonrasını ilgilendiren küresel bir tehdide kadar uzanıyor.
Liu Cixin’in aynı adlı bilim kurgu serisinden uyarlanan yapım, özellikle büyük ölçekli hikâyesi ve bilimsel fikirleriyle öne çıkıyor.
Better Call Saul
Breaking Bad evreninin öncesini anlatan Better Call Saul, avukat Jimmy McGill’in Saul Goodman’a dönüşümünü merkezine alıyor.
Dizi ilk bölümlerde görece yavaş ilerleyen bir yapıya sahip olsa da karakter gelişimi ve hikâye örgüsü nedeniyle televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor.
Listede ise Better Call Saul için oldukça iddialı bir yorum yapılarak, orijinal yapımı aşan nadir prequel örneklerinden biri olduğu savunuluyor.
Kingdom
Zombi yapımlarından sıkılanlar için listenin önerisi ise Güney Kore yapımı Kingdom.
16. yüzyıl Kore’sini andıran Joseon döneminde geçen dizi, saray içindeki iktidar mücadeleleriyle bir zombi salgınını aynı hikâyede buluşturuyor.
Tarih, politika, korku ve aksiyonu bir araya getirmesi Kingdom’ı klasik zombi dizilerinden ayıran en önemli özelliklerden biri.
Alice in Borderland
Japon yapımı Alice in Borderland, kendilerini bir anda terk edilmiş bir Tokyo’da bulan insanların ölümcül oyunlara katılmak zorunda kalmasını anlatıyor.
Her bölümde farklı bir oyun ve hayatta kalma mücadelesinin işlendiği yapım, yüksek temposu ve gerilim dozu nedeniyle listenin en hareketli dizilerinden biri.
Squid Game seven ancak benzer türde farklı bir yapım arayanlar için de güçlü alternatiflerden biri olarak gösteriliyor.
Vincenzo
Listenin ilk sırasında Güney Kore yapımı Vincenzo bulunuyor.
İtalyan mafyası için çalışan Kore kökenli avukat Vincenzo Cassano’nun Seul’e dönmesiyle başlayan dizi; suç, hukuk, kara mizah ve intikam unsurlarını bir araya getiriyor.
Dizinin özellikle başrol karakterinin karizmatik yapısı ve klasik suç hikâyelerinden farklı mizah anlayışı öne çıkarılıyor.
The Glory
Güney Kore yapımı The Glory, yıllar önce ağır akran zorbalığına maruz kalan bir kadının intikam planını konu alıyor.
Başkarakter Moon Dong-eun, kendisine zarar veren kişilerden yıllar sonra hesap sormak için son derece planlı bir yol izliyor.
Dizi, hızlı aksiyondan çok psikolojik gerilim ve adım adım ilerleyen intikam planıyla öne çıkıyor.
Adolescence
Listenin öne çıkan sırasında ise Adolescence – Ergenlik bulunuyor.
Dört bölümden oluşan dizinin en dikkat çekici özelliği, her bölümün tek bir kesintisiz çekim izlenimi verecek şekilde hazırlanması.
Hikâyenin merkezinde ise cinayet suçlamasıyla gözaltına alınan 13 yaşındaki bir çocuk bulunuyor.
Dizi yalnızca suçun kim tarafından işlendiğine odaklanmıyor; bir çocuğun nasıl böyle bir noktaya geldiği, ailesi, çevresi ve dijital dünyanın gençler üzerindeki etkileri de hikâyenin temel meseleleri arasında yer alıyor.
Baby Reindeer
Baby Reindeer – Bebek Geyiği, listenin en rahatsız edici ve sıra dışı yapımlarından biri.
Gerçek olaylardan esinlenen dizide Richard Gadd, kendi yaşadıklarından yola çıkarak oluşturduğu karakteri yine kendisi canlandırıyor.
Başlangıçta kara mizaha yakın bir anlatımı bulunan hikâye ilerledikçe taciz, travma ve psikolojik sorunların işlendiği çok daha karanlık bir yapıya dönüşüyor.
AİLECE İZLEMEK İÇİN: HILDA
Listenin ailece izlenebilecek animasyon önerisi ise Hilda. Mavi saçlı, korkusuz Hilda’nın büyülü ormandan Trolberg şehrine uzanan macerası; devler, troller, görünmez insanlar ve birbirinden tuhaf yaratıklarla dolu. Ancak dizi yalnızca çocuklara yönelik bir macera anlatmıyor; arkadaşlık, farklılıklara saygı, doğayla ilişki ve büyümek üzerine sıcak hikâyeleriyle yetişkinlere de hitap ediyor. Netflix Türkiye’de 7+ yaş grubunda gösterilen yapım üç sezondan oluşuyor.
YENİÇAĞ İYİ SEYİRLER DİLER....