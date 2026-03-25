21 Mart 2026 Cumartesi akşamı Seul’ün tarihi Gwanghwamun Meydanı’nda, Gyeongbokgung Sarayı önünde gerçekleştirilen konser, Netflix’in Güney Kore’deki ilk canlı yayını ve aynı zamanda küresel ölçekte bir müzik performansını ilk kez canlı yayınlaması oldu. Yayın, Netflix’in haftalık Top 10 listesine 80 ülkede girerken, 24 ülkede birinci sıraya yükseldi.

100 BİNDEN FAZLA HAYRAN MEYDANDA COŞTU

Konser alanına kurulan dev ekranlar önünde 100 binden fazla hayran (resmi açıklamaya göre yaklaşık 104 bin kişi) ışıklı çubuklar sallayarak gruba eşlik etti. Etkinlik için yaklaşık 15 bin polis ve güvenlik görevlisi görevlendirildi, yollar kapatıldı ve çevredeki bazı mekanlar geçici olarak hizmet dışı bırakıldı.

Grubun yeni albümünden “Body to Body” parçasını da seslendirdiği konserde, geleneksel Kore halk şarkısı “Arirang”dan koro örnekleri dikkat çekti. “Arirang”, ayrılık ve özlem temalarını işleyen Güney Kore’nin gayriresmi milli marşı olarak biliniyor.

ALBÜM VE TURNE BAŞARISI

Cuma günü yayımlanan “ARIRANG” albümü, ilk gününde yaklaşık 4 milyon kopya satarak büyük bir ticari başarı yakaladı. Spotify verilerine göre çıkış parçası “SWIM”, 20-22 Mart arasında küresel günlük en çok dinlenen şarkılar listesinde zirvede yer alırken, “Body to Body” ikinci sırada kaldı.

BTS, konserin ardından 9 Nisan 2026 tarihinde Güney Kore’nin Goyang kentinde başlayacak “ARIRANG” dünya turnesine çıkacak. 2026-2027 yıllarını kapsayan turne, Asya, Kuzey Amerika, Avrupa ve Latin Amerika’da 34 şehirde toplam 82 konser içerecek. Güney Kore, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki birçok konserin biletleri saatler içinde tükendi.

Netflix, konserin izlenme verilerinin kendi birinci el verilerine dayandığını ve grubun ara dönemdeki etkisinin daha da güçlendiğini belirtti. “K-pop’un kralları” olarak anılan BTS’in bu muhteşem dönüşü, hayranları (ARMY) tarafından büyük coşkuyla karşılandı.