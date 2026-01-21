Başrollerinde Matt Damon ve Ben Affleck’i bir araya getiren yapım, platformda son dönemin en iddialı film açılışlarından birine imza attı.

16 Ocak 2026 tarihinde Netflix kütüphanesine eklenen The Rip, yalnızca ilk üç gün içinde 41,6 milyon izlenmeye ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Bu performans, filmi Happy Gilmore 2’den bu yana Netflix’in en güçlü açılış yapan yapımlarından biri hâline getirdi. Hatırlanacağı üzere Happy Gilmore 2, ilk hafta sonunda 46,7 milyon izlenme ile ABD’de platform tarihinin en yüksek açılış rakamına ulaşmıştı.

The Rip, haftalık film sıralamasında ikinci sırada yer alan People We Meet on Vacation’ı açık ara geride bıraktı. Romantik komedi türündeki film, ikinci haftasında izlenmesini 23,3 milyona yükseltmiş olsa da zirveyi geri alamadı.

ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT

Yönetmen koltuğunda Smokin’ Aces ile tanınan Joe Carnahan’ın oturduğu The Rip, görev esnasında karşılarına çıkan büyük bir suç dosyasının peşine düşen bir polis ekibinin hikâyesini anlatıyor.

Sadakat, çıkar çatışmaları ve ahlaki ikilemleri merkezine alan film, olayların kontrolden çıkmasıyla birlikte giderek sertleşen ve gerilimi yükselten bir anlatı kuruyor. Polisiye, suç, aksiyon ve gerilim unsurlarını harmanlayan yapım, temposu ve karanlık atmosferiyle öne çıkıyor.

Film, Rotten Tomatoes’ta eleştirmenlerden %81 beğeni oranı alarak; gerilimi kademeli biçimde artıran yapısı, dengeli anlatımı ve yarattığı yoğun paranoya hissiyle övgü toplamayı başardı.

DİZİ LİSTELERİNDE ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Dizi tarafında ise liderlik koltuğu el değiştirmedi. His & Hers, izlenmesini 19,9 milyondan 29,5 milyona çıkararak haftanın en çok izlenen dizisi olmayı sürdürdü.

Listenin ikinci sırasında, ilk haftasında 9,9 milyon izlenme elde eden Agatha Christie’s Seven Dials yer aldı. Mini dizi formatındaki Run Away ise 6,1 milyon izlenmeyle listede kendine yer buldu. Stranger Things 5, sekizinci haftasında 5,1 milyon izlenme rakamına ulaştı.