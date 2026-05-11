FlixPatrol verilerine göre dizi, 9 Mayıs itibarıyla Netflix’in küresel sıralamasında 10. basamağa kadar çıktı. Özellikle İngiltere merkezli bir hikâye anlatmasına rağmen yalnızca yerel izleyiciyle sınırlı kalmayan Legends, farklı coğrafyalarda da yoğun ilgi gördü.

Birleşik Krallık’ta 3. sıraya kadar yükselen yapım; İrlanda ve Kanada’da 4., Avustralya’da 7., ABD’de ise 8. sırada yer aldı. Avrupa’da da güçlü bir performans ortaya koyan dizi; Polonya, İsveç, Macaristan, Çekya ve Sırbistan gibi ülkelerde üst sıralara yerleşti.

1990’ların Britanyası’nda geçen hikâye, sokaklara yayılan uyuşturucu trafiği ve suç dünyasıyla devlet kurumları arasındaki karanlık ilişkilere odaklanıyor. Dönem atmosferini sert suç anlatısıyla harmanlayan yapım, birçok izleyici tarafından Narcos ve Peaky Blinders tarzını bir araya getiren bir dizi olarak değerlendiriliyor.

Oyuncu kadrosunda Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes, Aml Ameen ve Jasmine Blackborow gibi isimlerin bulunduğu Legends, toplam 6 bölümden oluşan ilk sezonuyla kısa sürede tüketilebilecek tempolu bir suç gerilimi sunuyor.

Dizinin aldığı ilk puanlar da dikkat çekiyor. IMDb’de yaklaşık 2 bin kullanıcı oyuyla 7,9 puan alan yapım, Rotten Tomatoes’ta ise eleştirmenlerden yüzde 92 olumlu değerlendirme aldı.

Kısa sürede küresel başarı elde eden Legends, özellikle yetişkin suç dramalarını seven izleyiciler için Netflix’in son dönemde öne çıkan yapımları arasında gösteriliyor.