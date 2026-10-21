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Kaynak: AA

üresel yayın platformu Netflix'in geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 artarak 12,9 milyar dolara çıktı.

Netflix, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre şirketin geliri, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 12 artış göstererek 12,9 milyar dolara ulaştı. Şirketin geliri, 2025 yılının aynı döneminde 11,5 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Netflix, üçüncü çeyrekte gelirde kaydedilen artışın temel olarak üye sayısındaki ve fiyatlardaki yükselişin etkisiyle abonelik gelirlerinin artmasından kaynaklandığını bildirdi. Reklam gelirlerindeki büyüme ve döviz kurlarındaki değişimler de gelir artışına olumlu katkıda bulundu.

Şirket, yılın son çeyreğinde gelirinin 13,4 milyar dolara ulaşmasını beklediğini duyurdu.

Netflix, 2026 yılının tamamına ilişkin gelir beklentisini 51,1 milyar dolar olarak açıkladı.

Şirket, 2026 yılı için reklam geliri tahminini ise yaklaşık 3 milyar dolardan 2,7 milyar dolara düşürdü.

Netflix'in net kârı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 44 artarak 3,66 milyar dolara yükseldi. Şirketin net kârı, 2025 yılının aynı döneminde 2,54 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Şirketin hisse başına kârı da geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 59 sent seviyesinden bu yılın aynı döneminde 87 sente çıktı.