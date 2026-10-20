Son dönemde finansal açıdan zorlu bir süreçten geçen ve geniş çaplı işten çıkarmalar gerçekleştiren dijital yayın devi Netflix, kan kaybını durdurmak amacıyla üst düzey yönetim kadrosunda değişikliğe gidiyor. Yıllardır platformun içerik stratejilerini belirleyen ve İçerikten Sorumlu Yönetici olarak görev yapan Bela Bajaria ile yollar ayrıldı. Şirket, Bajaria'nın yerine daha önce Disney ve Fox gibi dev stüdyolarda üst düzey görevlerde bulunmuş tecrübeli isim Peter Rice ile anlaştı.

FİLM DEPARTMANINDA YENİ YAPILANMA

Değişim rüzgarları platformun film biriminde de esmeye devam ediyor. Film departmanı başkan yardımcısı Doug Belgrad ve ardından Dan Lin ile yollar resmen ayrıldı. Netflix'in boşalan film yönetimi koltuğu için gündemine aldığı ilk isimler ise Warner Bros.'un film departmanını yöneten Pam Abdy ve Mike De Luca ikilisi oldu. Hollywood'da prestijli projeleri yönetmeleriyle bilinen ikilinin transferi, platformun film vizyonunu tamamen değiştirebilir.

SİNEMA GÖSTERİMİ ŞARTI MASADA

Warner Bros. döneminde Barbie, Sinners ve Weapons gibi ses getiren yapımlara imza atan Pam Abdy ve Mike De Luca ikilisinin Netflix ile masaya oturduğu öğrenildi. Ancak konuya yakın kaynaklar, ünlü yapımcıların platformla anlaşmak için bazı filmlerin sinemalarda gösterime girmesini şart koştuğunu belirtiyor. Netflix'in sinema vizyonu konusundaki katı tutumunu esnetip esnetmeyeceği merak konusu olurken, yönetimdeki bu köklü değişimlerin platformdaki dizi ve film kalitesini artırması bekleniyor.