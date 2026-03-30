Başrolünde Timothée Chalamet’nin yer aldığı film, birçok izleyiciye göre platformun en etkileyici yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. 2019 yılında yayınlanan ve döneminde iddialı projeler arasında gösterilen yapım, yıllar geçmesine rağmen etkisini kaybetmiş değil.

William Shakespeare’in IV. Henry (Bölüm 1 ve 2) ile V. Henry oyunlarından ilham alan film, izleyiciyi 15. yüzyıl İngiltere’sinde ihanet, savaş ve politik entrikaların iç içe geçtiği karanlık bir atmosfere götürüyor.

Hikâyenin merkezinde ise kardeşinin ölümü sonrası tahta çıkan genç V. Henry bulunuyor. Bir zamanların umursamaz prensi Hal’in güçlü bir hükümdara dönüşümünü konu alan film, yalnızca tarihsel bir anlatı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda derinlikli bir karakter gelişimi de ortaya koyuyor.

Filmin yeniden gündeme gelmesinde oyuncu kadrosunun yıllar içindeki yükselişi büyük rol oynuyor. Timothée Chalamet, bu filmdeki performansıyla dikkat çekerken daha sonra Dune, Wonka ve Marty Supreme gibi projelerle Hollywood’un en tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

Kadronun bir diğer dikkat çeken ismi Robert Pattinson, Guyenne Dükü Louis rolüyle öne çıkarken; Joel Edgerton ve Lily-Rose Depp de performanslarıyla filme güç katıyor.

Film, Rotten Tomatoes’ta %71 beğeni oranına sahip. Genel değerlendirmelerde, yer yer potansiyelinin tamamını yansıtamasa da güçlü oyunculukları ve sağlam anlatımı sayesinde takdiri hak eden bir dönem filmi olduğu vurgulanıyor.

Eleştirmenler de yapım hakkında olumlu görüşler bildiriyor. RogerEbert.com’dan Tomris Laffly, filmi güçlü görsel dili ve iktidar yapıları üzerine söylediği sözlerle öne çıkarırken; Entertainment Weekly’den Leah Greenblatt, savaş sahnelerinin gerçekçiliği ve oyunculuk performanslarının istikrarını özellikle vurguluyor. New York Post yazarı Johnny Oleksinski ise Timothée Chalamet’nin kariyerindeki ilk otoriter rolünde oldukça etkileyici olduğunu belirtiyor.

İzleyici yorumlarında ise filmin neden daha fazla ödül kazanmadığı sıkça sorgulanıyor. Özellikle senaryonun gücü, atmosferi destekleyen müzikler ve savaş öncesi yapılan etkileyici konuşmalar, filmi öne çıkaran unsurlar arasında gösteriliyor.