Lost Bullet (2020)

Eski bir suçlu olan Lino, özel yetenekleri sayesinde polis için çalışan usta bir tamircidir. Ancak akıl hocasının öldürülmesinin ardından işler tamamen değişir. Yeni kurulan narkotik biriminde Julia ile birlikte çalışan Lino, kardeşinin ve mentorunun ölümünün ardındaki isimleri bulmak için tehlikeli bir savaşın içine girer. Yüksek tempolu kovalamacalarıyla dikkat çeken film, Fransız aksiyon sinemasının başarılı örneklerinden biri.

The Night Comes for Us (2018)

Hayatı boyunca kiralık katil olarak çalışan Ito, kendisine verilen son görevde bir çocuğu öldürmeyi reddedince ölüm listesinin başına yazılır. Hem küçük kızı korumaya hem de peşine düşen acımasız suç örgütünden kaçmaya çalışan Ito, nefes kesen bir hayatta kalma mücadelesine girişir. Sert dövüş sahneleriyle aksiyon severlerin favorileri arasında yer alıyor.

Wheelman (2017)

Hapisten çıktıktan sonra suç dünyasına geri dönmek zorunda kalan gizemli bir kaçış şoförü, başarısız bir banka soygununun ardından kendisini büyük bir komplonun ortasında bulur. Telefonun diğer ucundaki bilinmeyen kişi tarafından yönlendirilen Wheelman, hem ailesini korumaya hem de kendisine kurulan tuzağı çözmeye çalışır. Gerilim temposunu bir an bile düşürmeyen film, tek gecede geçen hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Kate (2021)

Tokyo’nun en ölümcül suikastçılarından biri olan Kate, geri dönüşü olmayan bir şekilde zehirlendiğini öğrenince hayatının son 24 saatinde intikam peşine düşer. Ancak bu süreçte geçmişte zarar verdiği insanlardan birinin kızıyla kurduğu bağ, onu duygusal bir ikilemin içine sürükler. Hızlı aksiyonu ve neon atmosferiyle film, John Wick tarzı yapımları sevenler için ideal.

Triple Frontier (2019)

Bir dönem özel kuvvetlerde görev yapan beş eski asker, Güney Amerika’da büyük bir kartelin servetini çalmak için bir araya gelir. Kusursuz görünen plan kısa sürede kontrolden çıkarken ekip; sadakat, açgözlülük ve hayatta kalma arasında zorlu seçimler yapmak zorunda kalır. Gerilim ve aksiyonu harmanlayan film, güçlü oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor.