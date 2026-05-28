Çin’de teknoloji ve eğlence dünyasını sarsan cinayet davasında karar infaz edildi. Milyarder iş insanı ve “3 Cisim Problemi” uyarlamalarının arkasındaki isimlerden Lin Qi’yi zehirleyerek öldüren avukat Xu Yao idam edildi.

Çin devlet medyasına bağlı Economic Observer’ın aktardığına göre, iki yıl önce ölüm cezasına çarptırılan Xu Yao’nun infazı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Haberi, Lin Qi’nin kurduğu ve “Üç Cisim Problemi” serisinin haklarını yöneten şirket de doğruladı.

ZEHRİ “PROBİYOTİK İLAÇ” DİYE VERDİ

Soruşturma dosyasına göre Xu Yao, şirket yönetimiyle ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle patronunu öldürmeyi planladı. Lin Qi’nin vücudunda cıva ve tetrodotoksin dahil en az beş farklı ölümcül toksin tespit edildi.

Savcılık, Xu’nun ölümcül maddeleri hap haline getirerek Lin Qi’ye “probiyotik ilaç” olarak verdiğini belirledi.

GİZLİ LABORATUVAR KURMUŞ

Mahkeme kayıtlarına göre Xu Yao, Şanghay yakınlarında gizli bir laboratuvar kurdu. Dark web üzerinden çok sayıda toksik madde temin eden zanlının, hazırladığı zehirleri hayvanlar üzerinde test ettiği ortaya çıktı.

Soruşturmada ayrıca Xu’nun bazı iş arkadaşlarının içeceklerine de zehir karıştırdığı, bu nedenle dört kişinin hastalandığı ancak hayatta kaldığı belirtildi.