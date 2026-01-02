Netflix’in, Warner Bros.’u satın alma hamlesiyle birlikte son günlerde sinama dünyasında büyük endişe hakim.

Deadline’ın haberine göre Netflix, filmlerin sinemalarda uzun süre kalmasının “izleyici dostu olmadığını” savunuyor. Bu nedenle Warner Bros.’u satın alması halinde filmleri yalnızca 17 gün gösterimde tutmayı planlıyor.

Platformun, filmleri kısa sürede kendi yayın sistemine taşımak istediği belirtiliyor. Sinema salonu zincirleri ise bu süreye sert şekilde karşı çıkıyor.

Özellikle AMC gibi büyük salon işletmeleri, filmlerin en az 45 gün sinemalarda kalması gerektiğini düşünüyor.

HOLLYWOOD ENDİŞELİ

Netflix’in bu planı hayata geçirmesi halinde, Warner Bros. yapımı birçok büyük filmin sinema süresi ciddi şekilde kısalabilir.

James Gunn’ın DC evreni filmleri, The Batman: Part 2, Godzilla x Kong: Supernova ve Yüzüklerin Efendisi: Gollum’un Peşinde gibi yapımların 3 haftadan kısa sürede Netflix’e gelmesi ihtimali, yönetmenler ve yapımcılar arasında rahatsızlık yaratıyor.

NETFLIX CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Netflix CEO’su Ted Sarandos, yatırımcılarla yapılan toplantıda anlaşmaya güvendiklerini söyledi. Sarandos, filmlerin sinemalarda gösterilmeye devam edeceğini ancak zamanla gösterim sürelerinin kısalacağını belirtti.

“Sinema filmlerine karşı değiliz. Bu yıl yaklaşık 30 filmi sinemalarda gösterime soktuk. Ancak uzun ve özel gösterim sürelerinin izleyici açısından çok dostça olmadığını düşünüyoruz” diyen Sarandos, değişimin zamana yayılacağını ifade etti.

YÖNETMENLERDEN TEPKİ

Ünlü yönetmen James Cameron, Netflix’in Warner Bros.’u satın almasının “felaket” olacağını savundu. Cameron, filmlerin sadece ödül kriterlerini karşılamak için kısa süreli vizyona sokulmasını sert sözlerle eleştirdi.

Benzer şekilde yönetmen Rian Johnson da Netflix’in filmlerini sınırlı sayıda sinema salonunda göstermesinden rahatsız olduğunu dile getirdi.