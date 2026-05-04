Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzmir Kültürpark’ta düzenlenen etkinlik iki gün boyunca 8 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Netflix’in popüler yapımlarından esinlenerek hazırlanan etkinlik alanı, katılımcılara farklı bir deneyim sundu. Ziyaretçiler, tematik bölümler, etkileşimli oyunlar ve özel fotoğraf alanlarıyla platformun dünyalarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Renkli görüntülere sahne olan festivalin, İstanbul ve Ankara duraklarıyla devam edeceği bildirildi.

Türkiye’de 10 yıl içinde 90’dan fazla yerli yapım ve çok sayıda global içeriği izleyiciyle buluşturan platform, bu dönüm noktasını kullanıcılarıyla kutlamayı sürdürüyor.

Festivalin ikinci durağı İstanbul olacak. Etkinlik 9-10 Mayıs’ta Zorlu Center’da gerçekleştirilecek. Son durak ise 16-17 Mayıs’ta Ankara Atlıspor Kulübü olacak.