Kaynak: Haber Merkezi

Oyuncu Keanu Reeves’in de aralarında bulunduğu bazı isimler, Rinsch için ceza indirimi talebinde bulunmuştu.

The Guardian’ın haberine göre, 2013 yapımı 47 Ronin filmiyle tanınan Rinsch, geçtiğimiz aralık ayında federal elektronik dolandırıcılık da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan mahkûm edilmişti. Savcılık, Netflix’in “White Horse” adlı dizi projesi için Rinsch’e milyonlarca dolar aktardığını, ancak bu paranın yapım için kullanılmak yerine kişisel hesaplara yönlendirildiğini belirtti.

İddialara göre Rinsch, aldığı fonların önemli bir bölümünü lüks harcamalara ayırdı. Beş Rolls-Royce, bir Ferrari, yüz binlerce dolar değerinde saat ve kıyafetler ile oldukça pahalı ev eşyaları satın aldı. Hatta yalnızca iki yatak için 638 bin dolar ödediği ifade edildi.

Mahkeme sürecinde 48 yaşındaki yönetmen ve avukatları, Rinsch’in davranışlarının ruh sağlığı sorunları ve ilaç kullanımıyla bağlantılı olduğunu savundu. Rinsch ise yaptığı açıklamada, sürecin kendisini ciddi bir yüzleşmeye zorladığını ve hatalarının farkına vardığını söyledi. Ayrıca verdiği zarardan dolayı özür dileyerek içinde bulunduğu durumu doğru değerlendiremediğini kabul etti.

Savcılara göre Netflix, “White Horse” projesi için 2018 ve 2019 yıllarında yaklaşık 44 milyon dolar ödeme yaptı. 2020’de ise yapımın tamamlanması için ek 11 milyon dolar daha aktarıldı. Ancak Rinsch’in bu parayı kripto para piyasalarına yönlendirdiği, buradan elde ettiği kazancı da kişisel hesaplarına aktardığı öne sürüldü.