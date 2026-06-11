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Kaynak: AA

Rekabet Kurumu, Netflix hakkında yürütülen inceleme kapsamında, platformun Türkiye’deki orijinal içerik üretim ve işleyiş süreçlerine ilişkin önemli düzenlemeler açıkladı.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, Netflix’in Türk orijinal içeriklerinin bir bölümünü daha önce çalışmadığı yapım şirketleriyle hayata geçireceği belirtildi.

Ayrıca her yıl senarist, yönetmen ve yapımcıların katılacağı en az bir “Proje Sunum Günü” etkinliği düzenleneceği, bu etkinliklere en az 80 katılımcının davet edileceği ifade edildi.

Açıklamada, içerik seçim kriterlerinin de yeniden düzenlendiği vurgulandı. Buna göre, markalı Türk içeriklerin seçimi Netflix’in küresel içerik yöneticilerinin aktif katılımı ve onayıyla, objektif kriterler çerçevesinde yapılacak.

Netflix’in artık kendisine yapılan proje başvurularını belirli sürelerde değerlendirmek ve yazılı geri dönüş yapmak zorunda olacağı da kaydedildi. Türk dizileri, filmleri ve müzik eserlerinin yalnızca platformda uzun süreli münhasır kalma uygulamalarının ise sınırlandırılacağı belirtildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte yapımların belirli koşullarda farklı mecralarda da yayınlanabileceği ifade edildi. Ayrıca Netflix’in oyuncu, senarist ve yönetmenlerle “yalnızca benimle çalış” anlamına gelen münhasır sözleşmeler yapamayacağı bildirildi.

Açıklamada, yapımcılara yurt dışı dağıtım gelirlerinden pay ve bölüm başı bonus gibi ek imkanların sağlanacağı da yer aldı. Yapımcıların devlet teşviklerine başvurmasının ve bu teşviklerden yararlanmasının da artık Netflix’in ön onayına bağlı olmayacağı kaydedildi.